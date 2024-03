Micron Aktie: In selten guter Lage!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Einschätzung einer Aktie. Aktuell wird vor allem in den sozialen Medien über die Aktie von Micron diskutiert, wobei mehrheitlich negative Meinungen zu erkennen sind. Trotzdem wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen rund um Micron diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer positiven Einschätzung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Micron beträgt 20,11 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,97, was auf eine neutrale Situation hindeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird Micron für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Von insgesamt 14 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Micron-Aktie sind 12 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die aktuellen Kursziele lassen darauf schließen, dass die Aktie im Vergleich zum letzten Schlusskurs um -17,11 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Micron von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse erhält die Micron-Aktie eine positive Bewertung sowohl aus langfristiger als auch aus kurzfristiger Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist auf eine Abweichung von +31,99 Prozent hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Micron kaufen, halten oder verkaufen?

