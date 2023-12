Micron Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Micron verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,63 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt um 6,08 Prozent, was bedeutet, dass Micron im Branchenvergleich eine Outperformance von +26,56 Prozent erzielte. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 0,01 Prozent, wobei Micron um 32,62 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird Micron in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) scheint Micron aus fundamentaler Sicht unterbewertet zu sein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 39,24, was einem Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 68,66 entspricht. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Micron aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Micron von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Micron-Aktie wird momentan von Analysten mit einem "Gut"-Rating bewertet. In den letzten zwölf Monaten setzte sich diese Bewertung aus 13 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie aus institutioneller Sicht somit als "Gut"-Titel. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (72,06 USD) hat das Wertpapier jedoch ein Abwärtspotential von -12,3 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Micron somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

