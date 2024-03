Micron Aktie: Das ist die Höhe!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Micron wurden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Micron weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Micron also die Note "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Micron in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 78,94 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche um 9,71 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +69,22 Prozent bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,25 Prozent im letzten Jahr, wobei Micron 76,69 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. In beiden Bereichen führt dies zu einem "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Micron liegt bei 54,89, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für die Micron bewegt sich bei 39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Micron bei 74,38 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 94,16 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +26,59 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 87,19 USD, was zu einem Abstand von +7,99 Prozent führt, und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Micron kaufen, halten oder verkaufen?

