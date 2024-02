Micron Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Micron unterbewertet und erhält gemischte Bewertungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micron liegt derzeit bei 39,24, was unter dem Branchendurchschnitt von 73,81 liegt. Aufgrund dieses Werts wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Gegensatz dazu fällt die Dividendenpolitik von Micron negativ aus, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -1,49 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Stimmungsbild konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings zeigt die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien, dass die Diskussion über Micron zugenommen hat, weshalb das Unternehmen in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse ergibt, dass die Micron-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 73,39 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Betrachtet man jedoch den RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen, so ergibt sich ein neutraler Wert von 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich sagen, dass Micron derzeit mit gemischten Bewertungen konfrontiert ist, wobei fundamentale Kriterien eine positive Einschätzung liefern, während die Dividendenpolitik und der Relative Strength-Index weniger positiv ausfallen.

