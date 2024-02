Micron Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse der Aktie von Micron betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Micron einen Wert von 78,35 auf, was bedeutet, dass sie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Im Branchenvergleich erzielte die Micron in den letzten 12 Monaten eine Performance von 71,92 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3908,5 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -3836,58 Prozent für Micron führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 581,26 Prozent, wobei Micron 509,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte bei Micron eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, wo negative Auffälligkeiten registriert wurden. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Micron daher in dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Micron beträgt aktuell 0,66 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (0,21) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Micron eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Micron kaufen, halten oder verkaufen?

