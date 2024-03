Micron Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Dividendenrendite für Micron beträgt 0,47 Prozent und liegt nur leicht über dem Durchschnittswert von 0,22 Prozent. Daher erhalten unsere Analysten die Bewertung "Neutral" für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micron liegt bei 39,24, was unter dem Branchendurchschnitt von 47 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für Micron war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde hauptsächlich positiv über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 15 Analystenbewertungen für die Micron-Aktie stattgefunden. Dabei wurden 13 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats nur positive Einschätzungen abgegeben wurden.

Zusammenfassend ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 82,62 USD, was ein Abwärtspotenzial von -12,26 Prozent ergibt. Basierend auf diesem Wert erhält Micron eine "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

