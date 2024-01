Micron Aktie: Das gab es noch nie!

Die aktuelle Analyse der Micron-Aktie basiert sowohl auf harten Faktoren wie Bilanzdaten als auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde zu Micron war negativ, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" führte. Zusätzlich wurden Handelssignale untersucht, die zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führten und die Stimmung insgesamt als "Neutral" einstuften.

Die Einschätzungen von Analysten zur Micron-Aktie ergaben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führte. Die jüngsten Analysen führen zu einer Gesamteinstufung von "Gut", obwohl das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 79,18 USD liegt, was einer potenziellen negativen Kursentwicklung von -7,93 Prozent entspricht. Daher empfehlen die Analysten die Micron-Aktie insgesamt als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie hat die Micron-Aktie eine Rendite von 32,63 Prozent erzielt, was 25,46 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite von Micron mit 7,05 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Fundamental betrachtet wird die Micron-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 39,24 deutlich unter dem Branchen-KGV von 69,94 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Gut" empfohlen.

