Micron Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Analystenbewertung für Micron in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 11 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im vergangenen Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 79,18 USD, was einem potenziellen Rückgang von -7,93 Prozent vom letzten Schlusskurs (86 USD) entspricht und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Micron-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Meinungen zu Micron durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Micron in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse wurde außerdem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei acht konkrete Signale zur Verfügung standen (8 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führte. Insgesamt wird Micron hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) wird Micron aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,24 gehandelt, was einem Abstand von 44 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,94 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Micron ein aktuelles Dividendenverhältnis von 0, was zu einer negativen Differenz von -1,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" führt. Daher erhält Micron für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Sollten Micron Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Micron jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Micron-Analyse.

Micron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...