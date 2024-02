Micron Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Dividendenrendite von Micron liegt derzeit bei 0,66 %, was 1,4 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche bedeutet. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und die Ausschüttungspolitik als "Schlecht" bewertet werden kann.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Micron im letzten Jahr eine Rendite von 71,92 Prozent erzielt, was jedoch 507,57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3926,06 Prozent, wobei Micron aktuell 3854,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micron liegt derzeit bei 39,24 Euro, was 48 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 75. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Micron liegt bei 73,61, was als überkauft betrachtet wird und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

