Micron Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Aktienkurs von Micron hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,2 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 40,79 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt 4,9 Prozent, und Micron liegt derzeit 50,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Social Media war die Stimmung gegenüber Micron in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit vier positiven und zwei negativen Tagen sowie sechs tagen ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Micron liegt bei 13,43, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Micron daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micron beträgt 23, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitstechnologie" eine Unterbewertung darstellt, da der Durchschnitt bei 98 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.