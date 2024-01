Micron Aktie: Wer hätte das gedacht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Micron beträgt das aktuelle KGV 39, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 70 aufweisen. Damit ist Micron aus fundamentalen Gesichtspunkten heute unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Micron mit 0,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,13 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von -1,47 Prozent zur Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders negative Diskussionen über Micron verzeichnet, mit 12 Tagen im roten Bereich und keiner positiven Diskussion. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben tiefere Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Micron insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Micron-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 36, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 41,79) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Micron.

