Micron Aktie: Was wird das noch werden?

Die Experten sind sich einig: Die Aktie von Micron ist derzeit unterbewertet, und das wahre Kursziel liegt um -16,65% vom aktuellen Kurs entfernt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 22.01.2024 verzeichnete Micron einen Kursanstieg um +1,43%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 67,86 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,27.

Marktstimmung und Analystenmeinungen

In den letzten fünf Handelstagen legte die Aktie eine positive Kursentwicklung von +4,91% hin, was auf eine derzeit relativ optimistische Marktstimmung hindeutet. Die Analysten in den Bankhäusern sind ebenfalls optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 67,86 EUR.

Analystenbewertungen

Die Meinungen der Analysten sind geteilt: 20 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf, während 9 Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch ohne Euphorie. 7 Experten halten sich weitgehend neutral und vergeben die Bewertung “halten”, während 1 Experte sogar zum sofortigen Verkauf rät.

Positive Einschätzung

Trotz der unterschiedlichen Meinungen liegt der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, bei beeindruckenden +78,38%. Dies spiegelt sich auch im bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” wider, das zuvor bereits auf einem hohen Niveau lag.

Die positive Einschätzung der Analysten und die aktuelle Kursentwicklung deuten darauf hin, dass Micron für Investoren attraktiv sein könnte, obwohl nicht alle Analysten der Meinung sind, dass das Kursziel von 67,86 EUR realistisch ist. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, aber die Anleger können aufgrund der Marktstimmung und der Analystenbewertungen optimistisch in die Zukunft von Micron blicken.

