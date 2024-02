Micron Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Analysten haben ihre Einschätzung zu Micron abgegeben und kommen zu dem Schluss, dass die Aktie insgesamt als "Gut" zu bewerten ist. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, erhielten 12 eine positive Bewertung, 2 eine neutrale und keine eine negative. Kurzfristig gesehen, gab es in den letzten 30 Tagen 1 positive und keine negativen Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Micron liegt bei 80,92 USD, was einer erwarteten Wertminderung von -6,09 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt die Untersuchung der Analysten eine neutrale Einstufung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Micron ist überwiegend negativ, wie aus der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab hingegen neun positive Signale und keine negativen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf dieser Ebene führt. Insgesamt muss Micron daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.

Mit einer Dividendenrendite von 0,66 Prozent liegt Micron momentan unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche.

In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen hat Micron im letzten Jahr eine Rendite von 71,92 Prozent erzielt, was 66,67 Prozent über dem Durchschnitt im Informationstechnologiesektor liegt. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die jährliche Rendite bei 41,9 Prozent, wobei Micron aktuell um 30,02 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

