Micron Aktie: Starke Prognosen für Quartalszahlen und steigender Kurs erwartet

Die Micron Aktie hat in den letzten Monaten eine positive Entwicklung gezeigt. Der Kurs ist um +8,15% gestiegen und Experten gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Die Analysten schätzen den Aktienkurs in 12 Monaten auf 71,98 EUR, was einem Gewinn von +11,35% entspricht.

Die Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet. Die Analystenhäuser prognostizieren einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal um +118,17%. Allerdings wird auch ein Rückgang des Gewinns um -394,46% erwartet.

Trotz dieser Prognosen halten die Aktionäre an ihrer Investition fest und vertrauen auf eine positive Entwicklung der Micron Aktie. Die Charttechnik zeigt ebenfalls einen stark positiven Trend ohne Widerstand.

Es bleibt abzuwarten, wie die Quartalszahlen tatsächlich ausfallen werden und ob sich die Prognosen der...