Micron Aktie: Prognostizierter Umsatzrückgang im 3. Quartal - Was Aktionäre wissen sollten

Wie wird sich die Micron Aktie in den kommenden Monaten entwickeln? Das ist die Frage, die sowohl Aktionäre als auch Analysten beschäftigt. In -41 Tagen wird Micron seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen und somit einen Einblick in Umsatz- und Gewinnzahlen geben.

Die Experten rechnen derzeit mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während der Umsatz im 3. Quartal 2022 noch bei 7,84 Mrd. EUR lag, wird er nun voraussichtlich um -57,80 Prozent auf 3,31 Mrd. EUR fallen. Auch beim Gewinn prognostizieren Analysten einen Rückgang von -161,00 Prozent auf -1,45 Mrd. EUR.

Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls eher negativ. Der Umsatz soll um -49,80 Prozent sinken und der Gewinn um -154,70 Prozent auf -4,67 Mrd. EUR fallen.

Analysten gehen davon aus dass der Kurs in den kommenden Monaten bei etwa...