Micron: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 62,56 EUR

Die aktuellen Entwicklungen der Micron-Aktie werden von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 62,56 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial in Höhe von +6,04%.

• Micron: Am 25.08.2023 mit -0,08%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel bei 62,56 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,08

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Micron-Aktie einen Rückgang um -0,08%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Minus insgesamt -0,50%, was auf eine aktuell neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

18 Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere acht sind optimistisch und bewerten sie als “Kauf”. Zehn Experten halten sich im Moment vornehmlich neutral und empfehlen “halten”, während nur einer der Meinung ist, dass es Zeit ist...