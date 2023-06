Micron: Aktie mit Potenzial

Am gestrigen Tag hat Micron an der Börse einen Anstieg von +1,43% verzeichnet. Damit setzt sich ein positiver Trend fort: In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +3,49%. Die Bankanalysten sind davon überzeugt, dass das Kursziel von Micron bei 64,97 EUR liegt – eine Einschätzung, die auch vom Guru-Rating mit 4,06 bestätigt wird.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung. Während 17 Analysten die Aktie als “stark kaufen” bewerten und weitere sieben als “kaufen”, sehen acht Experten sie neutral (“halten”). Zwei Analysten empfehlen einen Verkauf und einer ist sogar der Auffassung, dass Micron sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt bleiben jedoch knapp 70% aller Analysten optimistisch gestimmt und sehen in der aktuellen Entwicklung Potenzial für...