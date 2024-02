Micron Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Solutions":

Der Aktienkurs von Micron im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor zeigt eine Rendite von -45,2 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Gesundheitstechnologie-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,92 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Micron mit 48,12 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat Micron langfristig eine mittlere Aktivität in Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micron liegt mit einem Wert von 23,93 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitstechnologie" von 100. Dies lässt die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig erscheinen und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse der Micron-Aktie ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,04 USD lag, was einem Unterschied von -17,46 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Die kurzfristigere Analysebasis ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des ähnlichen 50-Tages-Durchschnitts von 1,04 USD.

Insgesamt erhält Micron für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.