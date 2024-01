Micron Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Aktienkurs von Micron hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 71,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 45,45 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Micron eine Outperformance von +26,47 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat Micron mit einer Rendite von 11,08 Prozent im letzten Jahr eine starke Überperformance von 60,84 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende hat Micron derzeit eine Dividendenrendite von 0,66 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt (2,15 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Micron mit einem Wert von 39 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 70,46. Aus fundamentaler Sicht ist Micron damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysteneinschätzung für Micron zeigt insgesamt 13 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -3,89 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Micron für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

