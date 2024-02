Micron Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Es gibt keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Micron in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich auch nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Micron eine Rendite von 71,92 Prozent erzielt, was mehr als 72 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,83 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Micron mit 64,09 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Micron derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 72,9 USD, während der Kurs der Aktie bei 89,71 USD liegt, was einer Abweichung von +23,06 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +5,64 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Micron daher in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Die Analysten bewerten die Micron-Aktie ebenfalls als "Gut", basierend auf 13 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 80,92 USD, was einem Abwärtspotenzial von -9,8 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Micron eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

