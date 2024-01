Micron Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micron beträgt derzeit 39,24 und liegt damit um 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70 für die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was von Analysten als positiv bewertet wird.

Die Diskussionsintensität über Micron im Internet wird als durchschnittlich eingestuft, was bedeutet, dass die Aktivität normal ist. In Bezug auf die Stimmungsänderungen zeigt sich jedoch kaum eine Veränderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die Anlegerstimmung wird durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beeinflusst. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Micron diskutiert. Dies führte zu einer schlechten Einschätzung der Aktie, obwohl tiefgehende Analysen der Kommunikation hauptsächlich positive Signale zeigten. Insgesamt erhält Micron eine neutrale Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) von Micron zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Micron daher in dieser Kategorie als gut bewertet.

