Micron Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Micron in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie abgibt. Die Anzahl der Beiträge zu Micron in den sozialen Medien war höher als gewöhnlich, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hinweist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Micron-Aktie als neutral eingestuft wird. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Micron beträgt 24,54, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 26,84 fällt ebenfalls in die Kategorie "Gut". Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Micron derzeit eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,06 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 16 Bewertungen für Micron abgegeben, wovon 14 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Für den letzten Monat ergaben sich 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Gesamteinschätzung. Die durchschnittliche Kursprognose für die Aktie liegt bei 88,86 USD, was einem Abwärtspotential von -19,11 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Micron eine "Schlecht"-Empfehlung und wird insgesamt als "Neutral" bewertet.

Micron kaufen, halten oder verkaufen?

