Micron Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie können wichtige Indikatoren für potenzielle Investoren sein. Bei Micron haben wir uns daher die langfristige Stimmungslage sowie weitere Faktoren genauer angesehen.

In Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet zeigte Micron eine unterdurchschnittliche Aktivität. Dies lässt auf eine "Schlecht"-Bewertung schließen. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25,52 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 48,17, was auf eine neutrale Situation hinweist und die Aktie als "Neutral" einstuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Micron eine negative Differenz von -1,4 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Unsere Analysten bewerten dies daher als "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Micron derzeit positiv bewertet wird. Der GD200 verläuft bei 72,46 USD, während der Aktienkurs bei 86 USD liegt, was zu einer positiven Abweichung von +18,69 Prozent führt. Der GD50 liegt bei 84,3 USD, was einer Abweichung von +2,02 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Micron in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und die technische Analyse überwiegend positiv bewertet wird.

