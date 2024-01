Micron Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Micron liegt der RSI-Wert aktuell bei 54,17, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 48 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Micron im letzten Jahr eine Rendite von -45,2 Prozent erzielt, was 65,4 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt 36,14 Prozent, und Micron liegt aktuell 81,34 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.