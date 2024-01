Micron Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Micron-Aktie stattgefunden. Davon wurden 11 Bewertungen als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft, während keine als "Schlecht" bewertet wurden. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Micron-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Micron.

Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergab, liegt bei 79,18 USD. Dies deutet auf ein Abwärtspotenzial von -11,27 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 89,24 USD. Das führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt Micron mit einer Ausschüttung von 0,66 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,17% im Bereich Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Die Differenz von 1,51 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Micron ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 6 "Gut"-Signale und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf dieser Ebene führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Micron-Aktie bei 69,73 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 89,24 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine positive Bewertung von +27,98 Prozent im Vergleich zum GD200 hat. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Abstand von +11,51 Prozent im positiven Bereich. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene.

