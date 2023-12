Micron Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Micron wurde über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert, um die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung zu bewerten. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält Micron daher in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Micron beträgt derzeit 27,99 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Hingegen ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Micron daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Micron auf langfristiger Basis ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 11 die Aktie als "Gut" einschätzen. Auch die qualifizierten Analysen für den letzten Monat führen zu einer Gesamteinschätzung "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 79,18 USD, was einer Erwartung von -8,45 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micron einen Wert von 39 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Micron daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

