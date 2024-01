Micron Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Micron-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Anstieg von 25,48 Prozent verzeichnet, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Anstieg von 12,82 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher im Bereich der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Micron eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer negativen Einschätzung im Bereich des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die langfristige Meinung der Analysten ergibt eine Bewertung von "Gut" für die Micron-Aktie, mit insgesamt 11 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 79,18 USD, was eine negative Performance von -7,22 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurswert von 85,34 USD bedeuten würde. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Micron liegt bei 38,32, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 36. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine neutrale Einstufung vergeben.

