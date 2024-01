Microlise Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Microlise wird durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien bestimmt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen gesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es kein besonderes Interesse an positiven oder negativen Themen. Basierend auf dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Was die Analystenmeinungen betrifft, so liegen für Microlise in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 255 GBP, was einem Anstieg von 148,78 Prozent entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Microlise-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Microlise-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 119,78 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (102,5 GBP) weicht somit um -14,43 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,42 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Microlise-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt, dass die Situation der Microlise-Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 34,62, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 36 eine Situation, die als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral" für diese Kategorie.