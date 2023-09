Microchip: Potenzial für Kursanstieg auf 91,35 EUR

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie von Microchip derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird bei 91,35 EUR gesehen, was einem Anstiegspotenzial von +23,01% entspricht.

• Microchip hat am 12.09.2023 ein Plus von +0,23% verzeichnet

• Die Stimmung am Markt scheint relativ pessimistisch zu sein

• Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung beträgt +68%

Obwohl sich die vergangenen fünf Handelstage eher schwach entwickelt haben (-1,75%), konnte das Unternehmen gestern einen Zuwachs von +0,23% verbuchen und somit den Trend etwas aufhellen.

Von insgesamt 25 Analysteneinschätzungen beurteilen elf Experten die Aktie als starken Kauf und weitere sechs geben eine positive Bewertung ab. Acht Bankanalysten sprechen hingegen lediglich eine neutrale Empfehlung aus.

Das Guru-Rating liegt nun bei 4,12 nach...