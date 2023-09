Microchip: Kursziel von 91,33 EUR - Potenzial aufwärts um +24,36%

Am gestrigen Handelstag verlor Microchip an der Börse -0,40%. In den letzten fünf Handelstagen (eine Woche) beträgt das Minus sogar -4,27%, was darauf hindeuten könnte, dass der Markt momentan eher pessimistisch eingestellt ist. Doch die Meinung der Analysten aus Bankhäusern ist eine andere.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie lautet 91,33 EUR und würde dem Unternehmen ein Potential nach oben von +24,36% bescheren. Von elf Analysten wird sie als starker Kauf empfohlen und sechs Experten setzen ebenfalls auf einen Kauf. Acht weitere haben sich neutral positioniert.

Somit liegt der Anteil optimistischer Analysten bei +68,00%. Das Guru-Rating beträgt nunmehr 4,12 nach zuvor 4,12 Punkten (Guru-Rating ALT).

Diese Einschätzungen enthalten keine Empfehlung zum Investment oder zur Risikobewertung.