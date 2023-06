Microchip: Kursziel von 86,13 EUR

Die Aktie von Microchip wird aktuell nicht richtig bewertet, so die Meinung der Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 86,13 EUR und somit um +13,35% höher als derzeit.

• Microchip: Am 23.06.2023 mit +0,01%

• Kursziel bei 86,13 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,17

Gestern verzeichnete das Unternehmen eine positive Entwicklung am Finanzmarkt (+0,01%). In den vergangenen fünf Handelstagen gab es jedoch einen negativen Trend von -2,76%. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch.

11 Analysten sind der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist und weitere sechs sehen sie als kaufenswert an. Sieben Experten empfehlen dagegen “Halten”. Zusammen ergibt sich daraus eine positive Einschätzung mit einem Anteil optimistischer Analysten von +70,83%.

Hinzu kommt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches nach...