Microchip: Kursziel liegt bei 86,15 EUR

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Microchip derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +10,06% über dem aktuellen Kurs.

• Gestern stieg der Wert der Microchips-Aktie um +0,15%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 86,15 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich das Ergebnis für Microchip auf -0,11% summiert und somit eine vollständig neutrale Markteinstellung gezeigt.

Aber was sagen die Bankanalysten dazu? Sie sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Potenzial von 86.15 EUR besitzt – ein Plus von +10.06%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Zeit.

Aktuell empfehlen etwa +70.83% aller Analysten weiterhin einen Kauf oder zumindest eine positive Einstufung...