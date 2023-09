Microchip: Kursziel bei 92,27 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Microchip wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 92,27 EUR und bietet damit ein Potential von +25,07%. Die jüngste neutralere Entwicklung hat jedoch nicht alle Analysten überzeugt.

• Am 29.09.2023 musste die Aktie einen Verlust von -0,71% hinnehmen.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,12.

• Von insgesamt 26 bewertenden Bankanalysten empfehlen rund 65% den Kauf der Aktie.

Trotz des Verlusts am gestrigen Tag konnte Microchip in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt ein Plus erzielen (+0,80%). Insgesamt ist der Markt momentan relativ neutral gestimmt.

Von den bewertenden Analysten schätzen zwölf Experten die Aktie als stark kaufenswert ein. Weitere fünf sind ebenfalls optimistisch und empfehlen zum Kauf. Neun Experten beurteilen sie...