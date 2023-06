Microchip: Kursziel bei 87,78 EUR - Potential von +24,61%

Die Aktie des Halbleiterherstellers Microchip ist derzeit nach Einschätzung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 87,78 EUR und stellt ein Potenzial von +24,61% dar.

• Am 31.05.2023 verzeichnete die Aktie eine negative Performance von -1,60%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,17

• Der Anteil optimistischer Analysten beläuft sich auf +70,83%

Trotz einer leichten negativen Entwicklung am Vortag (-1,60%) hat sich die Aktie in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt +2,72% verbessert. Die Stimmung am Markt scheint somit aktuell relativ positiv zu sein.

11 Bankanalysten empfehlen einen starken Kauf der Aktien von Microchip. Sechs Analysten teilen diese Einschätzung und bewerten das Unternehmen als “Kauf”. Sieben Experten sind eher neutral eingestellt und sprechen eine...