Microchip: Erwartetes Kursziel bei 91,35 EUR bietet Investitionspotenzial von +23,29%

Die Aktie von Microchip verbuchte am 11.09.2023 eine positive Kursentwicklung von +0,86%. Trotzdem liegt der Gesamttrend der letzten Handelswoche bei -2,57%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie von Microchip aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 91,35 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von +23,29%. Während sich einige Analysten dieser Einschätzung anschließen und die Aktie als Kauf ansehen (68%), sind andere Experten neutral oder sogar skeptisch.

Das bewährte Guru-Rating wurde nun auf 4,12 angepasst und bestärkt diese positive Prognose.