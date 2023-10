Microchip: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +22,73%

Die Aktie von Microchip konnte gestern eine positive Entwicklung im Finanzmarkt verzeichnen (+2,83%). In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich die Kursentwicklung auf insgesamt +1,49%, was derzeit zu einer optimistischen Stimmung am Markt führt.

Laut den Einschätzungen der Bankanalysten hat die Aktie aber noch viel Potenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 92,19 EUR – ein Anstieg um +22,73% gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung und es gibt auch Experteneinschätzungen mit neutralem Rating.

Aktuell beurteilen 12 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 5 als Kauf. Die meisten Experten (9) bescheinigen aktuell jedoch nur eine “Halten”-Bewertung. Insgesamt sind damit immer noch +65,38% der Analysenergebnisse positiv eingestellt.

Das bewährte...