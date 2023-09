Microchip: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +19,05% - Kursziel bei 90,36 EUR

Die Aktie des Mikrocontroller-Herstellers Microchip konnte am vergangenen Handelstag einen Zugewinn von +0,55% verzeichnen. Damit liegt die Entwicklung der letzten fünf Handelstage bei einem Plus von insgesamt +2,49%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 90,36 EUR liegt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten und das Potenzial vollständig ausgeschöpft werden können, eröffnet sich Anlegern ein Gewinnpotenzial in Höhe von +19,05%.

Aktuell empfehlen elf Analysten den Kauf der Aktie. Sechs weitere Experten stufen sie als “Kauf” mit einer optimistischen aber nicht euphorischen Einschätzung ein. Acht Bankanalysten haben eine neutrale Position und geben die Bewertung “halten”. Der Anteil an Analysten mit zumindest...