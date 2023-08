Microchip: Bankanalysten sehen ein Kurspotenzial von +15,09% mit einem Kursziel von 88,90 EUR

Die Aktie des Halbleiterherstellers Microchip hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Performance hingelegt und verlor insgesamt -9,39%. Gestern fiel der Kurs um weitere -4,91%, was die Analysten überraschte. Die Stimmung am Markt ist daher momentan eher pessimistisch.

Trotzdem sind die meisten Bankanalysten optimistisch für Microchip eingestellt. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 88,90 EUR. Sollte sich dieser Wert bewahrheiten, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +15,09%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten Kursschwäche.

Insgesamt empfehlen derzeit 11 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 6 setzen auf “Kauf”. Eine neutrale Position beziehen 8 Experten mit ihrer Bewertung “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12.

Der Anteil an...