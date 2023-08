Microchip: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Aktuelles Kursziel bei 88,90 EUR

Die Microchip-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -6,53% verzeichnet. Gestern lag die Kursentwicklung sogar bei -0,52%, was die pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das mittelfristige Potenzial der Aktie bei einem Kursziel von 88,90 EUR liegt. Dies entspricht einer Erhöhung des aktuellen Preises um +16,12%. Selbst nach dem jüngsten schwachen Trend geben 68% der Analysten ein optimistisches Feedback.

Demnach behaupteten elf Experten eine “starke Kaufempfehlung”, während sechs weitere Analysten zuversichtlich auf Microchip schauen und es als “Kauf” bewerten. Acht Fachleute haben sich neutral positioniert und empfehlen die Bewertung “Halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,12. Die positive Einschätzung eines möglichen...