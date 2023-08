Microchip: Analysten sehen Potenzial von +15,45% beim Kursziel von 88,90 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Microchip eine positive Entwicklung von +0,95% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Wochenergebnis von +1,67%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Nach Meinung der Bankanalysten hat die Aktie jedoch noch einiges an Potenzial zu bieten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei hohen 88,90 EUR und damit um +15,45% über dem aktuellen Kursniveau. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

11 Analysten stuften die Aktie als starken Kauf ein, während 6 weitere sie als Kauf empfehlen. Eine neutrale Bewertung (“halten”) vergeben insgesamt 8 Experten. Insgesamt sind also immer noch +68% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das traditionelle Guru-Rating bestätigt ebenfalls das Vertrauen in das...