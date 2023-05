Microchip: Analysten sehen Kurspotenzial von +30,38% auf 88,68 EUR

Die Aktie von Microchip hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -0,62% an Wert verloren. Gestern konnte jedoch ein Plus von +0,90% verzeichnet werden. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 88,68 EUR für die Aktie von Microchip. Das entspricht einem Potenzial von +30,38%.

Aktuell empfehlen 11 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 5 Experten bewerten sie als positiv und damit ebenfalls kaufenswert. Demgegenüber stehen 8 neutrale Bewertungen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12.