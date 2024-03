Microchip Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Microchip wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 72,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Microchip-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Microchip eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Microchip ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,26 auf, was 71 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Microchip-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 83,71 USD, was 5,17 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 88,04 USD liegt. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt dieser bei 86,2 USD, was einem Unterschied von +2,13 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Microchip-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Microchip liegt bei 2,06 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,07 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.