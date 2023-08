Microchip: Aktie hat ein Kurspotenzial von fast 20%

Die Aktie von Microchip hat laut Analysten derzeit ein mittelfristiges Kursziel bei 90,16 EUR. Das eröffnet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von knapp 20%. Der Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein, was sich auch darin zeigt, dass die Aktie gestern eine positive Entwicklung mit einem Plus von 0,24% verzeichnen konnte. Insgesamt summiert sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf +5,67%.

• Gestern legte die Aktie um +0,24% zu

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,12

Aktuell sind elf Analysten der Meinung, dass die Microchip-Aktie ein starker Kauf ist und sechs weitere sehen sie als kaufenswert an. Nur acht Experten haben eine neutrale Haltung gegenüber dem Wertpapier und empfehlen es zum Halten.

Insgesamt sind damit immer noch mehr als zwei Drittel der Analysten optimistisch...