Microchip: Aktie hat ein Kurspotenzial von +14,96%

Der gestrige Tag brachte für die Aktie von Microchip eine Kursentwicklung von -1,38%. Insgesamt zeigt sich in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -4,12%, was pessimistische Stimmung am Markt hervorruft. Doch laut Analysten ist die Aktie nicht richtig bewertet und das wahre Kursziel liegt bei 86,50 EUR.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass Microchip aktuell Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +14,96% eröffnet. Diese Einschätzung teilen rund 70% der Analysten und empfehlen einen Kauf oder halten die Bewertung neutral. Lediglich wenige Experten sehen das Potenzial skeptisch.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 4,17.