Microchip Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Microchip gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale ergeben. Es gab 4 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu einem "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 19,83 und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche von 70. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Microchip auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität im letzten Monat zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Microchip-Aktie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Microchip-Aktie mit einem Wert von 58,99 im 7-Tage-Zeitraum weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".