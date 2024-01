Microchip Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Microchip-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 81,42 USD, während der Kurs der Aktie bei 85,64 USD um +5,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 83,09 USD zeigt mit einer Abweichung von +3,07 Prozent ein positives Bild. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Microchip in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Veränderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Gut" festlegt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Microchip als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,83 insgesamt 72 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 70,45 beträgt. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Microchip-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,86 Prozent erzielt, was 21,79 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 25,76 Prozent liegt Microchip aktuell 5,1 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.