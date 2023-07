Microchip-Aktie mit Kurspotenzial von +2,22% auf 83,93 EUR

Die Microchip Technology Inc. gehört zu den unterbewerteten Aktien am Markt. Am gestrigen Tag konnte sie eine positive Kursentwicklung von +2,74% verzeichnen und hat sich damit innerhalb einer Woche um beeindruckende +4,29% verbessert. Diese Entwicklung scheint laut Experten derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 83,93 EUR und beinhaltet ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +2,22%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

11 Analysten sehen die Microchip-Aktie als starken Kauf an und weitere sechs Experten bewerten sie als “Kauf”. Sieben Analysten halten die Aktie für neutral.

Insgesamt sind also immer noch über 70% der Analysten optimistisch bezüglich dieser Investment-Möglichkeit. Das Guru-Rating ist hierbei sehr...