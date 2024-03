Microbot Medical Aktie: Der absolute Knall!

Die Microbot Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,75 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,21 USD, was einem Unterschied von -30,86 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,3 USD weist mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-6,92 Prozent Abweichung) auf ein "Schlecht"-Rating hin. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Microbot Medical-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität der Aktie ist rückläufig, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Microbot Medical-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Microbot Medical-Aktie liegt bei 84,21, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.