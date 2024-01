Microbot Medical Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Microbot Medical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -65,25 Prozent erzielt, was 85,5 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 36,45 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt Microbot Medical aktuell 101,7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, mit insgesamt 11 positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Microbot Medical derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör") von 89,56 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Stimmungsbild bei Microbot Medical hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Microbot Medical daher insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die genannten Kriterien.