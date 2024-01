Microbot Medical Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Microbot Medical liegt der 7-Tage-RSI bei 40,8 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 41,3 eine Neutral-Bewertung an.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microbot Medical mit 34 auf eine Unterbewertung hin. Im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt der Wert 65 Prozent niedriger, was als "Gut" eingestuft wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die positive Veränderung der Stimmungsrate wird positiv bewertet.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich erzielte Microbot Medical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -65,25 Prozent, was eine Underperformance von -65,05 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite um 82,77 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.